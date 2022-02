Cómo evitar caer en la trampa de los Streaming sin impacto ni visitas

En tiempos de social media sabemos que el contenido es el rey, el que vende, -por eso, a medida que el consumidor se va volviendo más sofisticado y selectivo, no basta con generar contenido sino que es necesario aportar un valor agregado.

Tener menos de 1000 seguidores ya es un fracaso total

No solo se trata de conseguir mil seguidores sino de tener mil seguidores interesados en tu contenido, y como lo que no se mide no se puede mejorar, debemos saber cuál es el contenido que mejor desempeño tiene según nuestra audiencia.

Una vez trazado el camino, tendremos los indicadores para ser capaces de establecer resultados en base a lo que queremos lograr, en Mediastream sabemos la importancia de lograr un buen rendimiento, por ello presentamos las métricas más importantes para medir el éxito del streaming.

# Visualizaciones (views o plays)

Es el número de visitas que tuvo la transmisión. Esta métrica te permite conocer cuál es tu universo total de plays conseguidos a lo largo del evento. Con esta cifra se tiene la base para desglosar datos siguientes.

Tendrás muchas visitas, pero no todos se quedarán, por lo cual tu estrategia es fundamental para mantener al público.

# Usuarios únicos (unique users)

Hace referencia a la cantidad personas únicas que accedieron a la transmisión, se contabiliza a través de una cookie en el navegador (browser) del usuario, por lo que si se ha conectado más de una vez, será contabilizado sólo como 1 usuario, pero si se conecta desde Chrome y Safari será contado como 2 usuarios (en general, pocas personas hacen esto).

Esta métrica permite medir cuántos usuarios individuales consumieron tu streaming, independientemente de si abandonaron o volvieron a ingresar en medio de la transmisión.

Usuarios únicos:

dos personas conectadas a una transmisión desde dos dispositivos diferentes. una cookie queda registrada en el navegador de cada uno de ellos para contabilizar su actividad durante la transmisión.

Unique users es el indicador que mide cuántos usuarios individuales se han conectado a una transmisión.

# Peak de concurrencia

Corresponde al clímax del contenido, el momento que logró tener más visualizaciones o plays durante la transmisión, esta métrica permite tener una visión del instante que más interesa a los consumidores dentro del timeline en el cual transcurre un evento.

Analizar ese peak permite además identificar el perfil del segmento de público al que estás llegando y compararlo con otros puntos claves de la transmisión.

# Tiempo de reproducción

Se trata de la cantidad de minutos/segundos en que los usuarios estuvieron consumiendo tu contenido en vivo. Generalmente suelen ser separados en tramos, con el fin de establecer un promedio por segmentos de tiempo.

Este tipo de métrica es útil para saber qué tan interesante es tu contenido para la audiencia a la que estás llegando o intentas llegar, cuánto mayor sea el tiempo de reproducción, más interesado está el público.

# Nivel de interacción (engagement)

Alude al número de veces en que tu contenido fue compartido, consiguiendo así tráfico desde otros puntos de Internet, este tipo de métrica es muy útil porque diagnostica cuán interesante es tu contenido vs alcance de audiencia conseguida, obteniendo información respecto a la forma en que tu público se comunica con tu streaming.

El nivel de interacción en internet se mide con los likes y comparticiones que consigue el contenido.

Tener un nivel alto de interacción, en general, quiere decir que los usuarios están interesados en el contenido y por eso lo comparten.

Para establecer cuáles serán tus métricas y qué aspectos de la transmisión vas a medir, recuerda siempre tener definido el objetivo, los números son la clave, pero saber cruzarlos para leer bien los resultados es aún más importante.