Damián Betular se enamoró de Villa Devoto y abrió una espectacular Pattiserie

El barrio porteño de Villa Devoto es uno de los que más viene creciendo en la Ciudad de Buenos Aires, y de esta forma se esta transformando en un importante Polo Gastronómico.

Aunque todo ese progreso lleno de cambios convive con una disputa constante entre vecinos y vecinas que apoyan y no dejar ese barrio tranquilo y verde que lo caracteriza como su nombre lo indica, “El Jardín de la Ciudad”.

Lescano Sebastián

Villa Devoto es uno de los barrios más bellos de la Ciudad, y lo ideal seria que convivan sus principales características que obviamente lo hacen ser un barrio único y elegido en la ciudad de buenos aires.

Viviendo al tema, Damián Betular, el jurado de Masterchef Celebrity, ya abrió su propio local en el barrio porteño de Villa Devoto y dejo a cargo a una ex participante del reality de pastelería.

Betu como le dicen muchos y muchas, inauguró su Pattiserie en Villa Devoto, y cumplió un sueño que tenia de hace años, lanzarse sólo al mundo empresarial.

También, sumos al proyecto a una ex participante de Bake Off, el reality pastelero del que fue jurado, para que esté al frente del proyecto comercial.

Damián, dedicó sus últimos meses de trabajo. a instalar el local, la fábrica y la estrategia de compra y venta de su propio local de pastelería en un break entre la última temporada de Masterchef Celebrity y las grabaciones que comenzarán a principios del próximo año.

Para poder afrontar este gran sueño, Betular dejó atrás sus años de trabajo en un conocido hotel cinco estrellas, “el Palacio Duhau”, donde estaba a cargo de todo lo que se ofrecía en dulces para dar uno de los grandes pasos de su vida.

Para poder lograrlo, Betular necesitó rodearse de un equipo que lo acompañe en el proyecto y en la dinámica del día a día.

Por eso, optó por contratar a Julia Debicki, una de las primeras participantes del reality donde hacen tortas y todo tipo de especialidades para que lo acompañe en esta nueva aventura gastronómica.

“Hace cuatro años nos conocíamos y te contaba las ganas que tenia de trabajar en tu equipo, hoy cuatro años después, tengo el placer y el orgullo de que me hayas elegido para ir al frente de este hermoso equipo que formamos”, le agradeció la joven, de 23 años, en redes sociales.

En su local minimalista y rodeado de figuras del espectáculo y de amigos, Damián abrió las puertas de su gran sueño cumplido.

En la inauguración, estuvieron presentes Paula Chaves, amiga incondicional, Germán Martitegui, compañero de Masterchef, Christophe Krywonis, ex compañero de Bake Off, Narda Lepes, con quien siempre compartieron una muy buena relación, Pamela Villar, también ex jurado del certamen pastelero y la Negra Vernaci, amiga de la vida.

“Creo que desde siempre, y me hice cargo de eso hace poco. Empezamos con el proyecto a principios de 2019, empezando a cranear y a idear esto; después tuvimos un párate grande por la pandemia, lo retomamos y ahora abrimos.

Pero creo que cualquier pastelero quiere tener su propia pastelería, yo en un momento estaba muy cómodo donde estaba a cargo de la pastelería y no lo pensaba, pero sentía que quería hacer algo más, crear otra cosa y salió este proyecto”.