Coronavirus en la cárcel de Devoto

En plena pandemia, Rolando Saucedo, preso de la cárcel de Devoto, dialogó con una radio sobre la situación en el penal ubicado en la ciudad de Buenos Aires. «Enrique Salvatore, médico de guardia, denunció a todo el servicio penitenciario, porque en el hospital que funciona acá había coronavirus», indicó.

El recluso planteó la problemática en Devoto que se asemeja a la de varios penales bonaerenses y puntualizó que el médico Enrique Salvatore denunció que en el hospital que funciona en esa unidad penitenciaria había casos de coronavirus.

“Nos enteramos por respuesta del intendente de Chivilcoy que un enfermero y un doctor adquirieron el coronavirus acá en el complejo penitenciario de Villa Devoto”, afirmó el recluso.

El presidiario también relató que el penal está preparado para cualquier cosa menos para atender una emergencia sanitaria: “No tienen los elementos sanitarios, ni siquiera una Bayaspirina me mandaron”, dijo Saucedo en referencia a una hemiplejia que padecería por un virus.

También afirmó que las autoridades no se hacen presentes y reveló: “Horacio Rodríguez Larreta quiere vender este predio y trasladar el penal de Devoto porque es un negocio inmobiliario, cosa que no va a hacer porque ni bien empiece el contagio esto va a ser un cementerio de miles de personas, va a quedar en un lugar como de la Memoria”.

El preso también destacó que se oculta la información dentro de la unidad penitenciaria: “Sé que hay gente que salió al hospital Muñiz y murió allí por este tema pero no tengo los nombres y apellidos porque no nos dejan acceder al pabellón de ingreso”.

Saucedo, que en la actualidad está en el pabellón de la tercera edad, sostuvo que “no existen los cuidados, nos cuidamos entres nosotros, recién entró un enfermero a entregarle la medicación a alguno, sin guantes ni barbijo, sin nada y ellos vienen de la calle, o sea que si acá entra el virus, el que lo va meter es el Servicio Penitenciario, si nosotros no tenemos visitas. Ellos lo único que tendrían que hacer es acuartelarse y quedarse también en cuarentena como estamos nosotros”.

El recluso también mencionó a Patricia Bullrich: “La ex ministra de Seguridad metió un montón de gente presa para llenar acá, con causas armadas, para hacer un marketing, para ver si podían ganar la elección ya que la gestión fue un fracaso económicamente hablando. No quiero entrar en la política pero la realidad carcelaria es esa, inventaron y fabricaron causas y hoy el penal está lleno de indigentes, no de delincuentes”.

“Habrá un 30 por ciento de delincuentes y el otro 70 por ciento son todos indigentes de causas armadas. Lo que pasa es que el estado paga casi 130, 140 pesos por cada detenido, entonces es un negocio redondo y acá deben gastar por nosotros para darnos de comer 3, 4 mil pesos, creo que le alcanza, le basta y le sobra”.

Cabe mencionar que al principio de la cuarentena obligatoria el complejo penitenciario de Quilmes fue escenario de motines y represión en reclamo de mejores condiciones de salubridad.