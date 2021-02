Comenzó el Festival Internacional de Buenos Aires

En un año inédito, FIBA sale al reencuentro con su público y artistas, de manera presencial, en diferentes salas de la Ciudad y espacios al aire libre y no convencionales, siguiendo siempre los protocolos sanitarios correspondientes.

Hasta el domingo 7 de marzo, grandes y chicxs podrán disfrutar de más de 250 propuestas con más de 1400 artistas en 31 sedes y a través de diferentes plataformas virtuales con alcance a todo el país. Una programación diversa, con 43 proyectos seleccionados de entre los más de 950 inscriptos en tres convocatorias federales. Además, obras nacionales e internacionales, performances, charlas, Mercado FIBA, y la primera edición de FIBITA, un espacio en la programación con propuestas pensadas para lxs más chicxs.

(Ciudad de Buenos Aires, 28 febrero de 2021). El Ministerio de Cultura de la Ciudad presentó la edición 2021 del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA). En su primera jornada, con entradas agotadas para todos los espectáculos presenciales y una gran respuesta para las propuestas virtuales, público y artistas se reencontraron en las distintas sedes que forman parte del FIBA 2021.

La apertura fue ayer, viernes 26 de febrero, a las 21:30 con la obra Comizi d’amore #BuenosAires (Italia – Argentina). Fué un estreno mundial y se realizó con la función presencial agotada, también pudo disfrutarse a través de Vivamos Cultura desde cualquier punto de la Argentina y del mundo. En Mandarine Cultural Tent (dentro del Complejo Punta Carrasco), los espectadores pudieron disfrutar del espectáculo en formato tangible del Dispositivo #PandemicTheatre, diseñado por el escenógrafo italiano Emanuele Sinisi. Colocando sus autos en círculo alrededor de los actores, los presentes fueron los encargados de iluminar a los artistas mientras estos desplegaban cada escena a 360°.

La obra está basada en el documental Comizi d’amore filmado en 1965 por Pier Paolo Pasolini. La película original muestra al artista planteando preguntas sobre el amor, la sexualidad, la familia, los afectos y los tabús en la Italia de entonces, cruzando la perspectiva personal con un contexto político más amplio. Estos temas, hoy resignificados y aún vigentes, son retomados por Comizi d’amore #BuenosAires, dirigida por la compañía italiana Kepler-452, y plantea los mismos interrogantes cincuenta años después, comparando las respuestas de hoy con aquellas del documental original. Junto con las instituciones italianas, se desarrolló esta innovadora propuesta que convocó a un potente grupo de argentinos que reflejan diferentes disidencias sociales y corporales, coordinado por Martín de Goycoechea (que también integra al elenco) y Gonzalo Facundo López desde Argentina, bajo la dirección de sus creadores, la compañía Kepler-452, desde Italia.

Es una coproducción con el ciclo ITALIA XXI presentado por el Teatro Coliseo y el Istituto Italiano di Cultural.

Al finalizar la función, con la moderación de Federico Irazabal, se realizó un encuentro virtual con Emanuele Sinisi, Jorge Eiro e integrantes de las compañías Kepler-452 y Boom Chapadama, en el que se profundizó sobre el Dispositivo #PandemicTheatre. Comizi d’amore #BuenosAires podrá disfrutarse nuevamente los días sábado 27 y domingo 28 de febrero a las 20 hs.

Durante el primer día del FIBA, estrenó la sección dedicada a los más chicos, para ser disfrutada en familia. FIBITA, comenzó su primera edición, con las propuestas Experiencia en Rimas, un recorrido sonoro por la librería Ávila ideado por la FCR (Freestyle Colectivo Raper): la primera crew infantil surgida del taller Freestyle colectivo del programa Micrófono Abierto de la Usina del Arte. Una Aventura Sonora en el Museo Larreta, proyecto que nace a partir de un taller con la idea de poder generar contenido creado por niñxs para niñxs, trabajando como eje principal la inclusión. Y Bardo Criollo Acercamiento Shakespeareanos en tres piezas: Sueño en el Museo Sívori, obra que narra el encuentro de cuatro actores que se reúnen para ensayar una obra, sin darse cuenta que el bosque está lleno de seres mágicos dispuestos a jugar. Esta edición de FIBITA con 10 contenidos diferentes que incluyen propuestas musicales en grandes escenarios, proyectos de relecturas de clásicos teatrales en sitios específicos y recorridos urbanos, u obras con títeres hechas exclusivamente en formato audiovisual, presenta un espacio en la programación del Festival con propuestas pensadas para lxs más chicxs que viene gestándose desde las ediciones anteriores y llega en 2021 para quedarse.

También formaron parte de de esta primera jornada en formato presencial No soy mujer en Portón de Sánchez, una atracción trágica entre dos seres disímiles. Versión de Pentesilea, de H. von Kleist, que habla del desencuentro entre los cuerpos en una mixtura entre cabaret contemporáneo y manipulación de objetos. En el Teatro Metropolitan Sura se presentó Casi Normales, la historia de una familia que lucha por “ser normal” en tiempos en que lo normal ya no existe y Conejo Blanco Conejo Rojo, donde de forma rotativa un actor o una actriz quienes, sin ensayo y sin dirección, reciben el libreto de la obra recién al subir a escena. Además, desde la plataforma Vivamos Cultura lxs espectadorxs pudieron disfrutar de Revisitando la obra Somoo en residencia: como resultado de un proceso creativo convocado por el Foco, seis intérpretes del movimiento trabajaron junto a la compañía coreana Art Project Bora con el objetivo de apropiarse de los materiales coreográficos de la obra Somoo y, a la vez, crear nuevos gestos inspirados en ella. Los primeros dos capítulos de Malú a mil: una mujer chilena de 39 años que, al salir de una cuarentena pandémica, realizará un viaje de autoconocimiento. Exploré el jardín de los Cárpatos, una pieza que aborda el fenómeno del turismo a partir de los desplazamientos masivos, la corrupción de los paisajes sepultados tras los bloques de apartamentos, y la trayectoria de la marca España desde el franquismo hasta la actualidad. Dancing (Buenos Aires) 2020: una puesta en escena e interpretación de Dancing, 2009, obra coreografiada por Alexandra Bachzetsis e interpretada por alumnos de la Gerrit Rietveld Academie de Amsterdam. Y por la plataforma GoogleMeet de Solas Única Escena: Desterrada: una actriz/un actor, encerrade. Desterrade de su cuerpo, del teatro. Como Antígona. No puede actuar.

Este fin de semana tiene propuestas para todxs, durante todo el día. Se podrá disfrutar presencialmente de:

. Jardín Sonoro Volumen 2– Sábado y domingo de 8 A 18 h en el Jardín Botánico Carlos Tahys: Experiencia que vincula tecnología con dramaturgia e invita a recorrer un jardín para escuchar seis microobras de autoras argentinas.

. Museo de lo efímero – Sábado y domingo a las 18 hs en el Museo Fernández Blanco

Site specific por los jardines del Museo en el que los espectadores podrán registrar y compartir virtualmente su propia mirada, para dar lugar a una construcción colectiva de múltiples subjetividades.

. Zoraida, la reina del Abasto: Audiodrama. Capítulo 1 – sábado a las 19 en el Extranjero

Zoraida, mujer, inmigrante y madre soltera, invita a recorrer, a través de una experiencia inmersiva, algunos de sus lugares más íntimos en el Abasto.

. Para decir adiós – sábado y domingo a las 19 en el Lago de Regatas de Palermo – Recorrido performático, un audio guiado cuya propuesta es un ritual de despedida.

. Clavemos el visto – Sábado a las 19:30 y a las 21 en el Teatro Metropolitan Sura

Una aventura performática guiada por WhatsApp, donde los participantes son los protagonistas y el escenario es la ciudad. Una invitación a vivir la Avenida Corrientes con humor.

. No soy mujer – Sábado a las 20 en el Portón de Sánchez – Una atracción trágica entre dos seres disímiles. Versión de Pentesilea, de H. von Kleist, que habla del desencuentro entre los cuerpos en una mixtura entre cabaret contemporáneo y manipulación de objetos.

. Carne de consumo personal – Sábado a las 20 en la Capilla del Centro Cultural Recoleta

¿Cuánto pesan mis recuerdos? ¿Cuántos píxeles tiene mi infancia? ¿Quiero volver a tener cinco años? ¿Dónde meto mi poesía despechada? ¿Puedo organizar el cúmulo de materiales que soy para que sean útiles?

. COMIZI D’AMORE #BUENOSAIRES – Sábado y domigno a las 20 hs en el Dispositivo #PANDEMICTHEATRE Mandarine Cultural tnt (Complejo Punta Carrasco) – Un reportaje en teatro a través del amor y la sexualidad inspirado en el documental Comizi d’amore, de Pier Paolo Pasolini, que involucra en escena a los habitantes de Buenos Aires y sus opiniones.

.Éxtasis y demonios – Sábado y domingo a las 21 en Estudio Los Vidrios – En Éxtasis y demonios los personajes son signos que se mueven en el caos de los objetos mundanos como si estos tuvieran un orden. Intentan dar consistencia a las constelaciones caóticas que las circundan.

. La Aurora – Sábado y domingo a las 21 en NÜN Teatro Bar – Harta de que la jodan, una travesti parte en busca de nuevos horizontes. La providencia le abre caminos para reinventarse, algunos signados por el milagro, otros por la justicia y otros por lo desconocido

.Virtual Crossings: Buenos Aires -Ginebra –Sábado y domingo a las 21 hs en el Centro Cultural San Martín – Virtual Crossings reúne a artistas de Suiza y Argentina para realizar una colaboración a distancia utilizando tecnología de captura de movimiento. Tres bailarinas interactúan en tiempo real entre Ginebra y Buenos Aires.

.Casi Normales – Sábado a las 22:30 y domingo a las 20:15 en el Teatro Metropolitan Sura – Esta es la historia de una familia que lucha por “ser normal” en tiempos en que lo normal ya no existe.

.Jardín Sonora Volumen 2 – de 8 a 18 hs en el Jardín Botánico Carlos Thays

Una experiencia que vincula tecnología con dramaturgia e invita a recorrer un jardín para escuchar seis microobras de autoras argentinas.

. El Bululú. Atología Endiablada – domingo a las 17 en la Sala Principal del Centro Cultural 25 de Mayo -Un romancero español es atravesado por el diablo andino. Mezcla de mito, memoria, teatro festivo, identidad. Por su condición carnavalesca, resucitará siempre. El Bululú. Antología endiablada es un inmigrante del teatro, un costurero del oro de los siglos.

. Otros mundos posibles: Lambelada – a las 20 en el Museo Larreta – Espectáculo de recorrido que invita a irrumpir la dimensión de lo real y descubrir diversos micromundos de teatro Lambe Lambe, hechos de sueños, alquimia, naturaleza, feminismo y memoria.

FIBITA

. Una Aventura Sonora – Sábado y domingo a las 16, 17 Y 18 en el Museo Larreta- para niños de 8 a 12 años. Con la creatividad y la inclusión en las infancias como premisa, esta propuesta parte de la base de generar una obra a partir de los sonidos, creando una experiencia apta para niños no videntes.

. Bardo criollo: acercamientos shakespeareanos en tres piezas: Sueño –Sábado y domingo a las 18 y a las 20 en el museo sívori para niños de 8 a 12 años

Cuatro intérpretes se juntan en el bosque a ensayar una obra, sin darse cuenta de que este bosque está plagado de seres mágicos dispuestos a jugar caprichosamente con sus emociones.

. Experiencia en rimas : Instalación permanente – domingo de 10 A 19 H en la Librería Ávila – para niños de 8 a 12 años -Se descubrirá la Librería de Ávila a través de un recorrido sonoro ideado por la FCR (Freestyle Colectivo Rapper), la primera crew infantil surgida del taller Freestyle Colectivo del programa Micrófono Abierto de la Usina del Arte.

Además, virtualmente lxs espetadorxs podrán disfrutar de:

Sábado 27 de febrero

Malú a mil: capítulo 3 y 4 – a las 15 por Vivamos Cultura -Malú es una mujer chilena de 39 años que, al salir de una cuarentena pandémica, realizará un viaje de autoconocimiento.

Cruce De Experiencias, Territorialidad e Hibridación de Lenguajes en la Dirección Escénica. Ciclo de Conversaciónes Apdea en FIBA – a las 11 por Zoom – El ciclo reúne a directorxs teatrales para reflexionar en torno a sus prácticas de dirección escénica. En esta edición se convocaron diferentes proyectos que exploran la hibridación de lenguajes.

Camina, corre y baila (crossroads) –a las 17:30 por Vivamos Cultura -Video realizado con bailarines y camarógrafos vecinos de Colegiales. Proyecto catártico colaborativo que visibiliza la enrarecida vida en pandemia en el barrio desde una mirada coreográfica teatral.

Mute –a las 18 por Vivamos Cultura- Si dos se besan, el mundo cambia. La facultad del lenguaje no es el resultado de un aprendizaje, sino que es congénita, es decir, nace con el ser humano. Las lenguas pueden aprenderse y olvidarse, pero la capacidad del lenguaje no.

FIBITA: 25 Bingo Chou – a las 18 por youtube para niños de 8 a 12 años -Una experiencia comunitaria lúdica, teatral, interactiva, gratuita y en casa: llegó el 25 Bingo Chou, la lotería cultural para niñxs y familias del Centro Cultural 25 de Mayo.

Aurora – a las 18:30 por Vivamos Cultura – Las noticias, la vida social a través de las redes, la cuarentena y un episodio traumático parecen mezclarse en el sueño de una bailarina llamada Aurora. Un gesto de amor logra despertarla.

Santa Estasi: ifigenia in Tauride – a las 19 por Vivamos Cultura – Ifigenia fue perdonada por Artemisa justo antes de ser sacrificada por su padre, y hoy vive en Tauris como sacerdotisa. Se dedica al estudio de los cuerpos que son dados en sacrificio a la Diosa.

Callará el silencio, historias de cartón – a las 20 por zoom – Antología audiovisual realizada por el grupo de teatro comunitario Los Pompapetriyasos. Se desarrollarán relatos audiovisuales que cuentan las ausencias presentes en este encierro.

Una flecha similar – a las 21 por Vivamos Cultura – Una flecha similar toma como referencia la obra Carta de amor al enemigo, de la compañía Cena 11, y usa la tecnología como simulación del cuerpo para empezar a imaginar otras cosas.

La aurora – a las 21 por Vivamos Cultura – Harta de que la jodan, una travesti parte en busca de nuevos horizontes. La providencia le abre caminos para reinventarse, algunos signados por el milagro, otros por la justicia y otros por lo desconocido

El año sin tiempo – a las 21:30 por Vivamos Cultura – Durante la pandemia, a través de encuentros virtuales, una compañía de danza intenta crear una pieza audiovisual. Los comanda un coreógrafo que, a la fuerza, se convierte en director cinematográfico.

De eso te tenía que hablar: un audiotour para hacer en casa – a las 22 por Vivamos Cultura – Julia está cuidando la casa de Irene. Con el transcurso del tiempo, empiezan a ocurrir cosas insólitas en el departamento. Un día recibe un audio de Irene en el cual le pide un favor particular.

Ciclo Sole Monólogos – contenido permanente por Vivamos Cultura – En el ciclo Sole Monólogos de Nün Teatro Bar se buscó abarcar distintas áreas poniendo como puntapié inicial la importancia del texto para luego generar un cruce de generaciones y experiencias.

Virtual Crossings. Encuentro Sobre Creación Transnacional con Edgardo Mercado, Gilles Jobin Y Damián Turkieh – Desde las 21, Contenido permanente por Vivamos Cultura

¿Cómo realizar una colaboración a distancia utilizando tecnología de captura de movimiento? Charla sobre Virtual Crossings: Buenos Aires-Ginebra – Segundo encuentro.

Domingo 28 de febrero

Malú a mil: capítulo 5 y 6 – a las 15 por Vivamos Cultura – Malú es una mujer chilena de 39 años que, al salir de una cuarentena pandémica, realizará un viaje de autoconocimiento.

Vernáculos – a las 18 por Vivamos Cultura – A través de un lenguaje instintivamente físico, la obra se convierte en un collage emocional que juega con los límites de lo desconocido y la búsqueda de lo auténtico.

Santa Estasi: Elena – a las 19 por Vivamos Cultura – El mito de la mujer cuya belleza superaba la de todos los demás. ¿Helena está caminando alrededor del caballo de Troya o está en Egipto? ¿Cuál es la verdad y cuántas existencias tiene Helena.

Deathbok – a las 20 por youtube – Deathbook es un sistema que reconstruye la personalidad del fallecido a partir de los datos almacenados en “la nube”. El servicio ofrece sesiones virtuales con un actor conectado al perfil, que representa a la persona de una manera fiel.

Castadiva: diarios de pandemia – a las 22 por Vivamos Cultura – Mezcla de situaciones vividas en la que no hay narración alguna, aunque los videos y la poesía se inmiscuyen indiscreta e irrespetuosamente en la intimidad y la cotidianeidad de los bailarines.

Cinezoom – a las 22:30 por Vivamos Cultura – Rescatamos y homenajeamos al cine clásico argentino, interviniendo sus escenas. Desde el audio original, recreamos las secuencias reinterpretándolas con la técnica de lipsyncro y la plataforma Zoom.

Luego de un año inusual, atravesado por el aislamiento y el distanciamiento social, el Festival sale al reencuentro con su público y se propone como herramienta fundamental para acompañar y estimular a lxs artistas a crear en el marco de una etapa pandémica, ayudando a la recuperación y reactivación para gran parte del sector. Con dirección artística de Federico Irazábal, FIBA ofrecerá hasta el 7 de marzo variadas propuestas culturales para disfrutar, de manera segura y cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes, en 31 sedes, espacios al aire libre y no convencionales de la Ciudad. Todas las propuestas son gratuitas, con reserva previa de entradas de manera online en la web buenosaires.gob.ar/festivalesba. Además, a través de la plataforma Vivamos Cultura, aplicaciones de videoconferencias y otras plataformas digitales se puede disfrutar de diferentes contenidos desde cualquier lugar del país y del mundo, dando uso a todas las herramientas que han surgido o se han potenciado a lo largo del inédito 2020. Esta edición presenta destacadas obras nacionales e internacionales, performances, talleres y actividades. Además de las actividades y obras, Mercado FIBA, el puente cultural que año tras año conecta a lxs artistas argentinxs con cientos de programadores de todo el mundo.

El Festival cuenta con 16 propuestas internacionales con proyectos gestados o creados en países como Italia, Alemania, Suiza, Canadá, Francia, España, Corea, Estados Unidos, Japón, Chile y Bolivia. Muchos de estos contenidos han sido posibles gracias a las alianzas de coproducción establecidas con Embajadas e Instituciones culturales internacionales, en favor de reforzar los puentes culturales entre artistas locales y referentes internacionales. Dentro de estas propuestas se presentará: Resiliencia, de la artista francesa Séverine Fontaine, un espectáculo multidisciplinario que invita al encuentro con el Otro, creado a partir de la participación y la colaboración de lxs habitantes y artistas del Barrio 31. La obra tendrá como escenario al nuevo Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en el mismo Barrio, y es una coproducción del Festival junto al Institut français. Virtual Crossings, de Gilles Jobin y Edgardo Mercado, reúne a artistas de Suiza y Argentina para realizar una colaboración a distancia utilizando tecnología de captura de movimiento. Una instalación de video performativa presencial que reúne en tiempo real a los avatares de bailarines en Buenos Aires con sus pares en Ginebra. Es un proyecto vinculado al programa para América del Sur «COINCIDENCIA», de la Fundación suiza para la cultura Pro Helvetia. Y asses.masses, de Patrick Blenkarn y Milton Lim, una representación montada a través de un videojuego, que trata sobre cómo compartir el peso de la revolución, el juego digital y lo obsoleto de la mano de obra, realizada con el apoyo de la Embajada de Canadá.

A partir de tres convocatorias abiertas lanzadas por el Festival durante el 2020, la programación nacional que conforma esta nueva edición de FIBA permite abrir discusiones y problematizar temáticas vinculadas con el lenguaje escénico. Es una edición que piensa críticamente respuestas y reflexiones alrededor de lo que sucedió en el sector escénico en contexto de aislamiento. Tanto los 43 proyectos seleccionados de todo el país (de entre las más de 950 propuestas recibidas) como aquellos que llegan a FIBA como los 26 proyectos invitados por instituciones públicas o privadas, trabajan algunos de esos múltiples aspectos y problemas, ofreciéndose a lxs espectadores como proyecto singular, pero también como modo de respuesta a la creación en contexto pandémico.

La programación cuenta con diversas actividades especiales de manera presencial y virtual. Propuestas que invitan al encuentro y la reflexión, debate mediante. Tras un año de aislamiento, ir al encuentro del otro para entender cómo produjo dentro del complejo mapa de restricciones, cuáles fueron sus búsquedas y cuáles sus objetivos es totalmente necesario como modo de salir a ese encuentro. Discutir sobre el hacer es siempre ilustrativo y enriquecedor. Y lo es, después de un año diferente, tanto para el propio sector como para lxs espectadores. De forma presencial en el Teatro Picadero se llevará a cabo el encuentro Re-imaginando el futuro, re-inventando las colaboraciones internacionales: desafíos y estrategias, con la programadora franco-austríaca Lise Lendais (co-directora de LE STUDIO Film und Bühne) y la participación de representantes de instituciones internacionales. A 150 años del nacimiento de Rosa Luxemburgo, la Fundación que lleva su nombre lo celebra con una serie de performances en los jardines del Museo Sívori. Además, en Vivamos Cultura se podrá acceder a videos variados que apuntan a enriquecer las obras y el material exhibido en el festival, como el Ciclo de entrevistas: La voz escrita a diferentes autores y autoras de teatro producido por Cuarenteatro en colaboración de Todo Teatro, el Informe sobre la Danza no oficial de la Ciudad de Buenos Aires 2019/2020 presentado por PRODANZA, el cual fomenta y acompaña la danza en la Ciudad de Buenos Aires, buscando promover, difundir y proteger las actividades que nutren y alimentan el circuito independiente, y el Proyecto Atlas (de) las obras perdidas. Capítulo Cuerpos A banderados, a 20 años de la presentación de la obra del mismo nombre en FIBA.

El Festival continúa potenciando el Mercado/FIBA, una experiencia destinada a impulsar la visibilidad, la circulación y la exportación del teatro argentino. El objetivo principal que FIBA persigue con la creación y puesta en valor de su mercado es la internacionalización del sector de las artes escénicas. Cada año, el Mercado/FIBA congrega una enorme cantidad de programadorxs en Buenos Aires, dispuestxs a entrar en contacto con lxs artistas locales con el anhelo de encontrar ese proyecto que nutra sus propios trabajos curatoriales. Este año, más de 300 programadorxs participarán de manera virtual, debido al contexto actual, y podrán acceder a las prácticas en general y a las propuestas en particular de lxs artistas argentinxs.

Esta edición continúa el trabajo en torno a la accesibilidad para personas con discapacidad en diferentes eventos que conforman la programación del Festival, con la colaboración de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS). En el catálogo del Festival se indica qué funciones tienen accesibilidad para personas con movilidad reducida, con sillas de ruedas y se indica que, en cumplimiento con la Ley Nacional 26.858, todas las actividades del Festival garantizan el derecho al acceso, la deambulación y la permanencia de toda persona con discapacidad acompañada por un perro guía o de asistencia. Además, una de las funciones de la obra Tu amor será refugio en el Museo Fernández Blanco contará con interpretación en Lengua de Señas Argentina en vivo y en el caso del infantil Mi don imaginario, contará con intérprete de manera presencial en la función del viernes 5 de marzo y la función que será transmitida el domingo 7 de marzo en vivo por la plataforma Vivamos Cultura también tendrá un recuadro con la intérprete en Lengua de Señas. Otras funciones del Festival cuentan con SPS (Subtítulos para sordxs), subtitulos en español, audiodescripción y se indicará además que sedes cuentan con aro magnético disponible.

Como ya es tradición, el festival contará con una nueva entrega del Premio Germán Rozenmacher de Nueva Dramaturgia que organiza el Festival Internacional de Buenos Aires de manera conjunta con el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, de la Universidad de Buenos Aires. Su objetivo es estimular la producción de autores argentinos y las obras ganadoras son publicadas por la editorial Los Libros del Rojas, con traducciones al inglés, al francés y al portugués para favorecer su lectura y puesta en escena en otros contextos. Además, la obra ganadora del Primer premio pasa automáticamente a integrar la edición del FIBA siguiente coproducida por ambas instituciones.

Además, durante el Festival se abrirá la inscripción a la convocatoria para las co-producciones entre el Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) y el Festival Buenos Aires Danza Contemporánea, las cuales tendrán su estreno en la edición 2022 de FIBA.

Entradas:

Las entradas son gratuitas y con reserva previa online, desde 48 horas antes de cada espectáculo en la web buenosaires.gob.ar/festivalesba. Se podrá reservar 1 (una) entrada por persona por función. Todos los eventos que forman parte de la programación en la plataforma Vivamos Cultura pueden ser disfrutados libremente sin necesidad de reservar, igual que los eventos transmitidos por Youtube Live.

Algunos de los eventos a los que se accede a través de Zoom, Google Meet y la plataforma tecnológica de Alternativa Teatral requieren reserva previa. En la página del catálogo de cada evento se aclara la modalidad de acceso. Los formularios de inscripción y los links estarán disponibles en buenosaires.gob.ar/festivales a partir del miércoles 24 de febrero.

#PandemicTheatre (el dispositivo del diseñador italiano Emanuele Sinisi),en la sede Mandarine Cultural Tent, dentro del Complejo Punta Carrasco, se disfrutará del espectáculo desde el auto. Cada reserva vale por un auto. No es necesario que cada integrante del vehículo realice una reserva. La cantidad de personas admitida por vehículo debe coincidir con la cantidad de cinturones de seguridad que este tiene.

Sedes:

Dispositivo #PandemicTheatre por Emanuele Sinisi – Mandarine Cultural Tent (Complejo Punta Carrasco), Anfiteatro del Parque Centenario, Usina del Arte, Centro Cultural Recoleta – Capilla, Centro Cultural 25 de Mayo, El Cultural San Martín, Museo Fernández Blanco, Museo Larreta, Museo Sívori, Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires (Barrio 31) – Punto de encuentro: Torre Monumental, Teatro San Martín – Sala Casacuberta, Teatro Sarmiento, Teatro Metropolitan SURA, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas UBA – Sala Batato Barea, Farmacia de la Estrella, La taberna de Osvaldo, Museo de la Ciudad – Sala Biblioteca de Altos de la Estrella, Cementerio de la Chacarita, Teatro Picadero, El Método Kairós, El Portón de Sánchez, Estudio Los Vidrios, Fundación Cazadores, Jardín Botánico Carlos Thays, La Vidriera de la DGEART, La Librería de Ávila, NÜN Teatro-Bar, PALPA, Planta Inclán, Lago de Regatas de Palermo, Teatro El Extranjero.

Instituciones que colaboran con la edición 2021 del Festival Internacional de Buenos Aires:

ITALIA XXI, Teatro Coliseo, Istituto Italiano di Cultura, Embajada de Italia, Vivere all’italiana, Ministerio de Bienes Culturales y Turismo de Italia, COINCIDENCIA – Programa de intercambios en América del Sur de la Fundación suiza para la cultura Pro Helvetia, Embajada de Francia e Institut français d’Argentine, KOFICE (Fundación para el intercambio internacional cultural de Corea), Centro Cultural Coreano, Goethe-Institut Buenos Aires, Embajada de Canadá, El Cultural San Martín, Usina del Arte, Centro Cultural Rector Ricardo Rojas UBA, Complejo Teatral de Buenos Aires, UNA – Universidad Nacional de las Artes, Museo de la Ciudad, Prodanza, DGEART – Dirección General de Enseñanza Artística, Centro Cultural 25 de Mayo, Centro Cultural Recoleta, Ministerio de Educación de la Ciudad, Museo de Arte Español Enrique Larreta, Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, Museo Fernández Blanco, Fundación Rosa Luxemburgo, Vivamos Cultura, Foco Buenos Aires Danza Contemporánea, BA Cultura, Teatro Metropolitan Sura, Fundación Cazadores, Instituto de Artes Mauricio Kagel – IAMK de la Universidad Nacional de San Martín – UNSAM, Compañía Nacional de Danza Contemporánea, Arte en Barrios, APDEA – Profesionales de la Dirección Escénica Argentina, APPEAE – Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas, GEAM – Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento, Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS).