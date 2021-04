En Atlas Copco el bienestar general de los empleados es un factor crítico dentro de la Higiene & Seguridad

Sin dudas la aparición del coronavirus a escala global impactó de manera directa en las empresas y en la salud física de la población, así como también, en el bienestar emocional de las personas.

De hecho, numerosas investigaciones indican que la salud mental ha empeorado notablemente durante el 2020 en los distintos géneros y grupos etarios. Los problemas de ansiedad y depresión afectaron mucho más a las mujeres que a los hombres, y a los jóvenes de entre 18 y 35 años, sobre todo por la incertidumbre por su futuro.

El virus genera estrés, problemas de concentración, pérdida de memoria y otras secuelas.

El contexto actual nos desafía a mantener la mente abierta para ser mejores cada día en el área de Higiene & Seguridad. Anteriormente, se nos asociaba en mayor medida con el uso obligatorio de elementos de protección personal para empleados expuestos a tareas específicas y con la verificación de protocolos de seguridad dentro de la empresa.

En este sentido, durante los primeros meses de la pandemia, el foco estuvo puesto en adoptar medidas que permitieran contrarrestar el avance del virus, adoptando protocolos propios y compatibilizándolos con las necesidades particulares de cada uno de nuestros clientes.

Se hizo énfasis en el cuidado de los técnicos de campo que trabajan con las industrias consideradas esenciales – alimentos y bebidas, automotriz, textil, farmacéutica, generación de energía, etc. Estos técnicos hoy encuentran un fuerte apoyo en las herramientas de comunicación y gestión digital.

Toda esa información recabada sirvió para evaluar la viabilidad de adoptar otras buenas prácticas ya que la situación es muy dinámica y nos demanda ir ajustándonos a nuevas realidades. Hoy, la función del departamento de Higiene & Seguridad va mucho más allá de los elementos de protección personal (EPP) y de los protocolos anti COVID.

Se trata de entender a la persona en su totalidad, de cuidar y prevenir los efectos que esta situación de crisis sanitaria puede causar en su mente, como por ejemplo el desgaste o agotamiento, entre otros.

Si bien actualmente muchas empresas no se están planteando el retorno a las oficinas, se está avanzando en parámetros de retorno en forma ordenada y estratégica. Por ejemplo, en Atlas Copco pusimos en marcha una prueba piloto de una aplicación amigable para reservar el escritorio, emulando un check in/ check out de viaje, en este caso al trabajo.

Un sistema de estas características permite tener un listado efectivo y una trazabilidad confiable de los posibles contactos estrechos ante un caso sospechoso. Además, en el Grupo existen apps de entrenamiento físico, una herramienta que consideramos clave para combatir el estrés y la ansiedad que provoca, en muchos casos, el home office.

También existe cada vez más una preocupación por dar una cobertura integral a la salud. En este sentido, el paquete de beneficios de Atlas Copco Argentina incluye asistencia psicológica, legal y financiera no solo para los colaboradores sino también para los familiares.

La aparición del coronavirus obligó a las organizaciones a convertirse en un apoyo esencial para sus empleados. No se trata solamente de cumplimentar protocolos rígidos o un retorno en etapas ordenado y estratégico, sino de ir más allá.

Es importante mantener, a pesar de la virtualidad, las reuniones con los equipos y las capacitaciones; la presencialidad cuando la gente necesita ese contacto y con los recaudos que sean necesarios.

Otra buena práctica, si bien no surge directamente de Higiene & Seguridad, es capitalizar el potencial que trajo la virtualidad y la digitalización como las reuniones virtuales y el trabajo remoto.

Actualmente, los técnicos de campo pueden ir a realizar el mantenimiento preventivo a las fábricas con el diagnóstico anticipado del problema, esto gracias a sensores ubicados en las máquinas que pueden ser monitoreadas y controladas de manera remota.

Esto no solo permite acortar tiempos, sino también ser más eficientes, y principalmente, reducir la exposición de los empleados.