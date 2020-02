Hogar de Gatitos a mamadera necesita tu colaboración!

Devotohoy Solidario: Hola a todos… Voy a robarles un poco de tiempo; Vengo a hacer un posteo que va a ser muy largo, pero pido por favor que lean! 🙏 es muy importante para mi y para el Hogar que lo lean! Y que por favor me ayuden a difundirlo.

Desde que tengo 12 años que me dedico a criar gatitos que abandonan sin su mamá… Hoy tengo 37! Hace 11 años que estoy en redes trabajando por ellos, y de a poco me fui armando lo que es sagrado e intocable para mi, el «HOGAR DE GATITOS A MAMADERA».

En el transcurso de éstos años fui rescatando otros casos…

Perritos, he tenido tres gatas inválidas, hoy la tengo a Lunita también! He criado hasta conejitos recién nacidos, pajaritos, tortuguitas y una zarigueya! Pero lo mio son los gatitos!

Los gatitos lactantes son mi pasión… Y ya todos lo saben.

Jamas me maneje con tránsitos, siempre rescaté aquel animal del que yo podia hacerme cargo, el que podía tener en mi Hogar. Solo en ocasiones contadas me he manejado con personas que «creía» amigas que me han tenido algún perrito en transito cubriendo yo todos los gastos, pero nada mas.

O en ocasiones que me ha tocado por algún motivo personal, como por ejemplo las veces que me tuve que operar, que me han transitado personas de confianza cubriendo yo también todo, y una vez que pude volver a hacerme cargo volvieron conmigo.

Los que me conocen saben que esto es así...

Siempre mantuve todos los gastos del Hogar con donaciones, Madrinas, rifas, las ferias, las cosas que hago para vender, etc…. Todo hice siempre por ellos y gracias a Dios soy una excelente administradora para eso!!!

Los que son de mi confianza saben como me manejo siempre… Pago de aca, de alla, pago los productos de las ferias, el Veterinario, las Leches que compro en el exterior, etc.

Y siempre pero siempre! Desde que empece con ésto me maneje dejando reservas para una urgencia en lo que yo llamo «la lata de los gatitos para urgencias»; porque montones de veces he tenido que salir una madrugada de urgencia con alguno a Guardias Veterinarias, o internaciones de urgencia, etc…

En abril de 2019 rescaté a Dorea…que estaba a dos cuadras de mi casa abandonada en la calle con sus bebes recien nacidos! Sin pensarlo… Como es mi costumbre, sali corriendo a rescatarlos!

La tuve unos dias encerrada en mi baño, hasta que una persona que ayuda hace años al Hogar me ofreció enviarla a una Guardería de confianza cubriendo ella y su Mamá los gastos! Ahí conocí a Debora y su excelente trabajo en su «Guardería Spa Felino Apocalypto».

Y empecé con el rescate de las Mamás que necesitaban ayuda! asi rescaté tambien a: Agatha, Malika Kendra, Sibila, Florcita, Carito, Beta, Charly, Neo, Valyria, Alenka, Lunita, Yelena, Yantana, Bastet, Tiffany, Leina y Sakura.

Todos hospedados en la Guardería! 17 Madres rescatadas, y aparte Charly y Neo que fueron otros casos.

De ellos 19, solo dos o tres tuvieron Madrinas fijas!

Ahí todo se me empezó a desbandar y se hizo una bola de nieve que no pude parar… Siempre creída en que se iban a sumar madrinas nuevas a colaborar…

Lamentablemente en casi todos los casos se han sumado al momento del rescate y después se olvidaban…

A partir de ese momento toda la ayuda que recibía el Hogar empezó a ir todo para las rescatadas de la Guardería! A pagar su hospedaje, su alimento, sus gastos Veterinarios, castraciones, traslados, operaciones especiales como fue la de Agatha y Valyria, estudios, etc.

Toda la ayuda que yo recibía para el Hogar se empezó a destinar todo ahí, y los Gatitos a Mamadera y otros rescatados que iba teniendo en casa se fueron quedando sin ayuda porque todo lo destinaba para allá.

Acá hago un parate y quiero dar las gracias enormemente a quienes colaboran!!! Porque no quiero que parezca que no se recibe ayuda; gracias a Dios me respaldan 11 años que la gente me conoce y agradezco siempre su apoyo, pero a lo que voy es que se empezó a destinar todo para allá…

PERO… Yo nunca deje de rescatar bebés a mamadera, entonces también tenia que ir cubriendo algo de sus gastos porque sola no puedo.

Así que trate como pude de ir repartiendo… ya no existe mas la lata de urgencias, ya nada alcanza!

No me arrepiento de haber rescatado a ninguna de las madres; hoy gracias a mi, a todos ustedes y a Debora! Son 17 gatas las que no están hoy en la calle pariendo una cria tras otra… Y ya hay 7 Ex Mamas en un Hogar. Obviamente que no me arrepiento de nada!

Pero por otra parte a mi me generó mucho problema y muchos dolores de cabeza, que hoy ya no puedo seguir afrontando!

La deuda a la Guardería es muchísima!!! Hace tiempo que vengo sumando y sumando y lo que pago nunca baja.

Porque traigo sumando deuda desde un principio porque nunca se llegó a cubrir el mes completo, y los meses se renuevan y se vuelven a sumar y asi! En lugar de bajar, la deuda aumenta! Y es algo que hace tiempo me viene teniendo muy mal.

Hasta ahora siempre Debora me decía que no había problema, que no me preocupe, que vaya pagando como pudiera, siempre me lo dijo….

Pero con mis problemas de salud (yo tengo Fibromialgia y la paso muy mal) y mis crisis de ansiedad, ver la planilla con la deuda me tiene muy mal, hoy ni dormí… No les miento!

Tengo el proyecto en mi casa de agrandar para poder recibir mas bebés que necesiten ayuda, y no puedo llevarlo a cabo hasta no saldar la deuda en la Guardería.

Y como hacerlo no?? Porque hay 9 gatas todavía hospedadas que siguen sumando y solo dos tienen el gasto cubierto con Madrinas!

ACLARO algo… No es mi intención hacerme la víctima! Nada mas lejos mi forma de ser… Nadie me obligó a meterme en este lio! Lo hice solita

Eso me pasa por querer hacerme cargo de todo, por no manejarme como hacen muchos tirando el problema a otro o teniendo tránsitos por todos lados de los que no se ocupan o lo hacen a medias…yo no soy asi! Y por ser responsable me pasa ésto!

Por eso hoy digo basta….

Por mas que me duela el alma, ya no puedo seguir cambiando el destino de tantas madres abandonadas, ya no puedo…. No me da el cuerpo, ni la salud! Me dedicaré a las 9 que están y seguiré solo con los bebes a mamadera como lo hice siempre!

En este momento no tengo Bebes a mamadera, ya todos comen! Y podria recibir mas bebes y no puedo hacerlo porque estoy bloqueada mentalmente y estoy desbordada de angustia… Necesito pagar la deuda en la Guardería.…

Y necesito Madrinas para 7 de las gatas que tengo hospedadas… Para cubrir el total del mes a partir de marzo, así no se me sigue aumentando la deuda…

Me cuesta horrores conseguir fondos… Me mato haciendo rifas, tejiendo los amigurimis, participando en las Ferias y me devasta sentir que no sirve de nada porque la deuda nunca baja…. 😥

Para eso necesito ir pagando la deuda y tener Madrinas fijas para cada gata, así empiezo a cubrir todo el mes completo de cada una, y de a poco voy pagando la deuda atrasada!

De lo contrario no va a bajar nunca…porque se vuelve a sumar el mes de cada una y el circulo se renueva! 😕

A quien quiera! Le paso la deuda por Privado! Y a quien dude… Le puede preguntar a Debora que es lo que le debo!

A ella le agradezco por bancarme todo éste tiempo y le pido disculpas…

Sinceramente ya no se como seguir…

Estoy muy triste…😔