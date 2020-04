Disney+ logró más de 50 millones de abonados en menos de 5 meses

Aunque todo el negocio audiovisual parece detenido, no todas las empresas reciben malas noticias. Disney combina algunas preocupantes -el cierre de sus parques temáticos y del negocio hotelero, principal fuente de sus ingresos, lo llevó a suspender a 45.000 empleados.

En efecto, con el lanzamiento en Europa continental de su plataforma de streaming Disney+, logró sumar nada menos que cincuenta millones de suscriptores pagos (aunque en los EE.UU. tiene un pacto para las líneas nuevas de la operadora de celulares Verizon de un año gratuito).

Si tenemos en cuenta que la firma esperaba llegar a los noventa millones de abonados recién en 2024, podemos hacernos una idea no solo del impacto de la pandemia, con tantas familias encerradas en sus casas en todo el mundo, sino también del de la firma y de cómo se modifica la competencia en el ya complejo mercado del SVOD.

La plataforma más exitosa en este momento es, como se sabe, Netflix, que cuenta con 167 millones de abonados en todo el mundo, pero ha detenido -como todos, dicho sea de paso- su producción ante la cuarentena que sufre gran parte del planeta.

Pero hay otras empresas que tienen el desafío más difícil porque aún no han salido a un mercado que no parece demasiado dispuesto a gastar dinero en el contexto de una recesión global extraordinaria. HBO Plus quizás retrase su salida planeada para mayo; Peacock aún está en gateras y la recién llegada Quibi, de contenidos breves, es de destino incierto en este panorama. De todos modos, la cifra de Disney es buena pero tiene matices.

Por ejemplo, los ocho millones de suscriptores de la India provienen de haber absorbido una plataforma ya existente, en un mercado donde tal cifra es pequeña.

Por otro lado, el gasto de producción que la firma ha comprometido para crear contenidos originales es enorme, así como los de marketing y tecnología.

Los analistas de Wall Street están contentos con el número de abonados pero no sorprendidos y, como informa Variety, que se alcance la meta en menos tiempo no significa que la plataforma pueda comenzar a dar ganancias antes de lo previsto.

En eso también influye la pandemia: Disney tiene que sostener una cantidad enorme de actividades para mantenerse en el negocio, y con la baja absoluta en parques y hoteles, resulta una bienvenida inyección de efectivo. Si los números se ajustan sin tener en cuenta la adquisición en la India, de todos modos están en línea con el rendimiento que se esperaba. El gran problema que tienen no solo Disney sino todas las plataformas, las existentes y las por venir, es la ausencia inmediata de contenido original.

Disney tiene una ventaja: marcas fuertes en contenido familiar. Pero en algún punto, necesitará contenidos nuevos.

Recuérdese que la serie del universo Star Wars The Mandalorian fue el mayor argumento para atraer suscriptores tras su lanzamiento en noviembre, y que fue mucho menor el impacto de la versión fotorrealista de La Dama y el Vagabundo, otro de los contenidos claves del SVOD. Muchas de las series -sobre todo las relacionadas al universo Marvel- tendrán al menos medio año de retraso.

Pero para equilibrar las cosas, lo mismo sucede con el resto de los competidores, como se dijo. Y por ahora, la que mejor se adapta a estos tiempos de confinamiento obligatorio es, al menos donde está presente, Disney+ por su contenido exclusivamente para todas las edades.

El panorama es, todavía, de difícil previsión. El negocio parece marchar, la actividad en los SVOD se ha multiplicado pero, al mismo tiempo, no está sumando nuevas suscripciones por las condiciones de la economía mundial al ritmo necesario para seguir haciendo grandes inversiones. Quien esté mejor adaptado para pasar esta tormenta de final incierto y sin fecha, seguramente saldrá fortalecido.

Pero es temprano y lo que más importa hoy es la supervivencia inmediata y armarse de paciencia. También vale para las más grandes empresas del mundo.