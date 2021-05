Las actividades especiales y los films que se podrán ver por Vivamos Cultura

Organizado por Construir TV y la Red Social UOCRA, con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de BA Audiovisual junto a Impulso Cultural, esta 8º edición tendrá todos los días charlas y workshops destinados a indagar en cómo el cine, y el audiovisual en general, deben retratar la realidad, para contribuir en la promoción de cambios de índole social.

Con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Ciudad, a través de BA Audiovisual e Impulso Cultural, comienza la 8° edición del Festival Internacional de Cine sobre el mundo del trabajo, Construir Cine 2021, organizado por el canal Construir TV y la Red Social UOCRA. Esta edición podrá disfrutarse en todo el país de forma online y gratuita, desde el jueves 13 al sábado 29 de mayo, en las siguientes plataformas que funcionarán como sedes online: Vivamos Cultura, Octubre TV, Cont.ar, Lumiton y Construir Cine.

Con más de 2500 obras inscriptas a través de las plataformas FilmFreeWay y FestHome de 35 países, fueron seleccionados 44 films que integrarán las 6 categorías oficiales y que reflejan la realidad y la mirada de los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina y el mundo. La programación incluye también actividades especiales todos los días a las 17h.

El ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro, participará de la ceremonia de apertura que será transmitida a través de Vivamos Cultura, el jueves 13 de Mayo a las 17hs.

El film que abrirá el Festival será “Retiros (In) Voluntarios” de la directora argentina Sandra Gugliotta. El mismo estará disponible desde el jueves 13 de mayo a las 17h al domingo 16 inclusive en la plataforma de Construir Cine y será acompañado por un Q&A con la directora, que podrá verse el mismo jueves 13 al término de la apertura. La presentación de este film se realiza gracias al apoyo de PAMPA 2030 (Plataforma Argentina para el Monitoreo de la Agenda 2030) y el PNUD (Programa de Desarrollo de Naciones Unidas).

La programación de este año contará también con un “Foco de Cine Polaco” que, a través de una curaduría enfocada en revalorizar la nutrida producción audiovisual de ese país y promover la difusión de obras dedicadas a mostrar el impacto que el trabajo tiene en la vida de las personas y de la sociedad en general, ofrecerá excelentes films entre los que se podrán ver los maravillosos dípticos SIBERIAN LESSON y ARGENTINIAN LESSON, un ciclo compuesto por 6 largometrajes y 12 cortometrajes, del prestigioso director del este europeo Wojciech Staroń, quien fue un abanderado de la lucha por los derechos sociales.

Además de la programación, la 8º edición tendrá todos los días actividades especiales gratuitas que se podrán ver por https://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/, destinadas a promocionar los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, gracias al acuerdo alcanzado con la Plataforma Argentina para el Monitoreo de Agenda 2030: PAMPA 2030, la oficina argentina de ONU y el Programa de Desarrollo de Naciones unidas (PNUD).

Actividades especiales que se podrán ver por Vivamos Cultura, entre otras plataformas digitales:

Viernes 14 de Mayo – A las 17hs: Sofía Ferrero Cárrega estará conversando con la directora y con Sofía Kratje sobre el espectacular recorrido del film y planteando su punto de vista sobre la participación de las mujeres en las diferentes etapas de creación de la industria audiovisual. La charla podrá seguirse en vivo por Vivamos Cultura.

Lunes 17 de Mayo – A las 17h: Mesa Redonda Documentales de Impacto. Con la presencia de Laura Longobardi, directora del Impact Day del Festival de Cine y Foro de Derechos Humanos de Ginebra y Mette Hoffman directora de la ONG dinamarquesa The Why, quienes discutirán sobre el poder del documental para generar cambios concretos en la sociedad y las posibilidades no tradicionales de financiación de este tipo de proyectos.

Martes 18 de Mayo – A las 13h: Mesa debate Ficciones que alertan. Agustina Lumi modera esta charla en la que participarán Sebastián Schindel, director de “Crímenes de Familia” (ARG) que contó con el apoyo de OIT y ONU Mujeres, Hernán Caffiero director de “Una historia necesaria” (CHI) serie de ficción ganadora del Emmy y Edmond Roch productor de la ficción dramática “Adú” (ESP) merecedora de varios premios Goya. La conversación girará en torno a cómo es realizar ficción sobre temas sociales o hechos reales.

Miércoles 19 – A las 17h: Workshop Crítica de Cine con perspectiva de Género a cargo de Sofía Ferrero Cárrega. Una actividad que se desarrollará en dos días. El día uno será libre y gratuito y será transmitido por FB @Construircine – YT @construirtv y Vivamos Cultura. El segundo día será cerrado para aquellas personas que se inscriban durante el transcurso de la charla el primer día, las instrucciones de inscripción serán informadas por la docente durante la charla abierta. Siempre online, gratuito y sin restricciones de nacionalidad, el workshop será dictado en castellano.

Viernes 21 y jueves 27 de mayo – 17h: Panel FOCO ODS. Autoridades y expertos de máximo nivel de organismos multilaterales, gubernamentales y sindicales debatirán sobre cada uno de los temas propuestos en los films que integran el foco ODS con la intención de reflexionar y difundir los temas urgentes que plantean los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 (ODS), cuyo norte es lograr un mundo con mayor justicia ambiental, económica y social de acá al 2030.

Martes 25 de Mayo – A las 17h: Mesa redonda Festivales temáticos. Las directoras de 4 festivales que abordan temas sociales relevantes, actuales y urgentes exponen y debaten sobre cómo armar y programar este tipo de propuestas y que tipo de proyectos están buscando. Participan: Gabriela Sandoval: Amor Festival Internacional de CIne LGBT+ (CHI), Cynthia García Calvo: Femcine (CHI) y Florencia Santucho Directora Artística del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos (FICDH) y del Festival Internacional de Cine Ambiental (FINCA) (ARG).

Miércoles 26 de Mayo – 17 h: Mesa Redonda Fondos Públicos: alternativas federales de financiación. Una mesa para conversar sobre cuáles son las alternativas de financiación para proyectos de cine que llegan desde organismos gubernamentales provinciales y municipales de la argentina.

Viernes 28 de Mayo – 17 h: Keynote Contenidos Audiovisuales y digitales para niñas, niños y adolescentes. Un laberinto de oportunidades. Mariana Loterszpil y Valeria Dotro de Latinlab y especialistas en infancias y generación de contenidos audiovisuales nos actualizan la especificidad de este tipo de contenidos.

Sábado 29 de Mayo a las 17 h: Cierre y Premiación.

Todo será transmitido en FB Live/ @construircine – YT @ConstruirTV y vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/

Films seleccionados en las seis categorías de la competencia oficial, que podrán verse a través de Vivamos Cultura, la plataforma del Ministerio de Cultura de la Ciudad, entre otras sedes:

Competencia de Cortometraje Internacional Documental

“Cosiendo futuros” – Enrique Rey Monzón (España)

“Los caracoles no entienden de domingos” – Enrique Rey Monzón y Ainhoa Urgoitia

Santamaría (España)

“Panorama” – Çağlar Avcı, Ufuk Gürbüzdal (Turquía)

“Pasaje de ida” – Víctor Augusto Mendívil Garavito (Perú)

“Peces pequeños” – Quentin Lestienne (Francia)

“Precariedad U” – Laura Dasilva (Canadá)

“Transición” – Aron Marty (Suiza)

Competencia Cortometraje Internacional Ficción

“Casa de cartón” – Julen Zubiete (España)

“Cambio climático” – Yasemin Demirci (Turquía, Reino Unido)

“El despido” – G-Hey Kim (Canadá)

“Jueves de comadre” – Noemí Chantada Puime (España)

“La llamada” – Octavio Maya Rocha (México)

“Solo cerca del mar” – Andrés Ossa Jahr (Chile)

“Una vida asegurada” – Jesús Martínez (España)

Competencia Cortometraje Nacional

“Agua verde” – Luciano Nacci

“Convivencia” – Lucía Molina Carpi, Ichkhanian, Ailín Kertesz, Mara Tatiana Lanosa

“Cucaracha” – Agustín Touriño

“El último diariero” – Ana Lamónica

“Entre baldosas” – Nicolás Conte

“La vendedora de lirios” – Igor Galuk

“Libertad 121” – Javier Rossanigo, David Eira Pire

“Personal de salud”- Sofía Musco

“Poder emprender” – Lucila de Oto

“Sinfonía de cristal” – Felipe Bozzani

Competencia Largometraje Internacional Documental

“Devuélveme mis manos” – Konstantin Selin (Canadá)

”En busca del profesor precario” – Gerry Potter (Canadá)

“La refundación del yo” – Lalit Vachani (India)

“La vida que conocemos” – Cláudia Ribeiro (Portugal)

“Mujeres de acero” – Robynne Murphy (Australia)

“Por favor espere en línea” – Pavel Cuzuioc (Austria)

Competencia Largometraje Internacional Ficción

“Azúcar en la silla de las tejedoras” – Harvan Agustriansyah (Indonesia)

“El peripatético” – Vitthal Machindra Bhosale (India)

“Jaula de huesos” – Taylor Olson (Canadá)

“La conmemoración” – José Ignacio Benítez (Chile)

“Nacido y criado” – Jorge Donoso (Chile)

“Uberización” – El Haddaoui Driss (Francia)

Competencia Largometraje Nacional

“Cheto cheto” – Fabio Marcelo Zurita

“Como el viento” – Raquel Ruiz

“El maestro” – Julián Dabien, Cristina Tamagnini

“Fantasma vuelve al pueblo” – Augusto Gonzáles Polo

“Los peces también saltan” – Diana Cardini

“Mancha blanco” – Lucrecia Oviedo

“Nosotras también estuvimos” – Federico Strifezzo

“Última pieza” – Luciano Romano

Foco de Cine polaco

“Siberian lesson” (6 largometrajes) y “Argentinian lesson” (12 cortos) de Wojciech Saron.

Sobre Construir Cine

Su propósito principal es el descubrimiento y promoción de películas que abordan temas universales, que afectan a los trabajadores de todo el mundo, y que consideran el trabajo como una fuerza de cambio en la vida de las personas. Busca fomentar la creatividad y apoyar la difusión de obras audiovisuales que contengan historias acerca del trabajo y de los trabajadores, privilegiando el punto de vista de éstos sobre el mundo y sobre los temas de índole social que afectan su quehacer diario, la vida de sus familias y la realidad de la comunidad a la que pertenecen. El Festival Construir Cine es organizado por CONSTRUIR TV, la señal Televisiva de la Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores Constructores, perteneciente a la Red Social UOCRA y forma parte de la Global Labor Film Festival. Lleva realizadas 7 ediciones.

Sobre BA Audiovisual

BA Audiovisual es un Programa de Impulso Cultural que apoya al sector audiovisual de la Ciudad de Buenos Aires. Fomenta la circulación de producciones audiovisuales, genera más posibilidades de exhibición y promueve la participación de los vecinos.

Con el objetivo de estimular y facilitar la circulación cinematográfica nacional en la Ciudad, BA Audiovisual propone diferentes iniciativas orientadas al sector y las potencia para acercar cada vez más el cine nacional a los vecinos

