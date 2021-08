Ansiedad + Stress el coctel fatal en una persona inquietamente enferma

Las personas que deben dinero y no pueden vivir en paz por determinados temas, suelen sufrir mucha ansiedad y stress constante, son 2 comportamientos muy peligrosos que pueden llevar a lesiones físicas y hasta la misma muerte de no hacerse tratar a tiempo, lamentablemente son problemas mentales que deben tratarse, no son personas en sus cabales.

Dicen que casarse, mudarse y cambiar de trabajo, son los momentos de mayor estrés por los que pasa una persona.

Como si todo esto fuera poco también existe el estrés financiero. No es algo que nació con la llegada de la pandemia pero sí afectó a gran parte de la población.

El estrés financiero, según Financial Health Institute, se define como una condición causada por eventos que crean ansiedad y preocupación, a menudo junto con una respuesta física.

Esta situación produce angustia y presión ante una situación económica inestable provocando insomnio, cambios en el comportamiento, inseguridad, y hasta puede provocar enfermedades graves.

“Para evitar caer en esta situación, es importante tener responsabilidad financiera, es decir, hacer uso correcto y racional de los ingresos. Es un proceso que se aprende, la llamada educación financiera, para administrar el dinero de manera productiva”, señaló Florencia Valdes, Marketing Manager de Adelantos.com.

Para evitar recaer en el estrés financiero, los expertos de Adelantos.com, te acercan estos 6 consejos para tomar la situación con calma:

1. Identificar los problemas, armar un presupuesto

Lo primero que debemos hacer es, y aunque cueste, tratar de conseguir la calma. Una mente despejada, razona mejor. Para esto lo mejor es armar un presupuesto detallado, de esta manera rápidamente se podrá localizar la raíz del problema.

2. Control de Gastos

Adquirir conocimientos básicos y habilidades financieras, permitirán mejorar la salud en las finanzas y como consecuencia evitar la situación de estrés. Existen aplicaciones o calculadoras de ahorro que te ayudarán a controlar los gastos y mantenerte al día con tu presupuesto mensual.

3. Unificar gastos

Dentro del control de gastos, si tenés muchas cuotas de préstamos o tarjetas, lo mejor es consolidar la deuda para tener un mejor control, y reducir gastos asociados.

4. Mirá hacia adelante

No te castigues por lo que no hiciste en el pasado, concéntrate en no repetir estos momentos de estrés. Cuando se estabilice tu situación financiera, pensá en ahorrar lo que puedas. De esta manera, tendrás un soporte económico que podrás usar ante un imprevisto.

5. Educación Financiera

Adquirir conocimientos y habilidades financieras ayuda a una buena toma de decisiones diarias con el fin de mantener la salud financiera personal y evitar situaciones de estrés.

6. Actitud positiva

El estrés financiero también influye de manera negativa en nuestro cuerpo y productividad. Realizar una actividad física o cualquier pasatiempo, ayudará a liberar las tensiones, a calmar la ansiedad y disminuir los niveles de estrés.