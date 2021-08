El nuevo periodismo se hace conocer mundialmente ante los ojos del mundo

Como siempre lo decimos, los años no pasan por pasar, y ya se encuentra instalado un nuevo periodismo en el mundo, -aunque muchos parecen no captarlo y prefieren seguir trabajando como hace 30 o 40 años autobombeando personajes que no existen.

Estos nuevos genios ya superan altamente al periodismo tradicional, y podemos verlo en figuras como Messi que prefieren ser entrevistadas y compartir sus momentos con Streamers como Ibai Llanos y dejar de lado a la prensa común.

Messi a Ibai Llanos: “Pasamos de la tristeza a la alegría en un par de días”

El astro argentino charló con el streamer español a ta salida de su priimera conferencia de prensa como jugador de PSG, en una entrevista por Twitch en los pasillos del estadio Parque de los Príncipes.

Lionel Messi confesó este miércoles que “pasamos de la tristeza a la alegría en un par de dìas” al responder a una entrevista del streamer español Ibai Llanos, en uno de los pasillos del estadio Parque de los Príncipes, al termino de la primera conferencia de prensa como jugador oficial del Paris Saint Germain.

“Pasamos de la tristeza a la alegría en un par de días. Pero estoy ilusionado por este nuevo comienzo, dsfruto pero tengo ganas de que termine para empezar a entrenar”, dijo Messi en la charla con Ibai a quien el argentino había invitado especialmente a la última reunión en su casa en Barcelona antes de partir hacia Paris.

El propio streamer había escrito en su cuenta minutos antes desde el estadio: “Para nosotros es una locura estar aquí y creando contenido”, al tiempo, que publicaba “Messi en Twitch por primera vez en la historia”.

“El PSG tiene jugadores impresionantes, con un vestuario espectacular. Estoy disfrutando y con más ganas que nunca de dar el máximo”, dijo también en la brevísima charla con Ibai, a quien le firmó dos camisetas del PSG con el numero 30 que utilizará en el nuevo ciclo de su extraordinaria carrera.

La entrevista con el “influencer” español de 26 años, formó parte de las actividades que desarrolló Messi en el estadio Parque de los Príncipes luego de haber ofrecido una conferencia de prensa, mostrarse ante los fanáticos reunidos en las afueras y caminar por el campo de juego juntos a su esposa Antonella Roccuzzo y los tres hijos del matrimonio, Thiago, Ciro y Mateo.