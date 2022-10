Boedo GH: Hablar mal de la gente no garpa, se fue “Holder”

En la primer eliminacion de Gran Hermano, se fue Holder, el principal “aliado” de Juan el “Taxista de Boedo”.

Este personaje de Boedo, no hace otra cosa que hablar mal de la gente por atrás, hacer maldades y lo pagaron con propina incluido.

La gente chusma y mala leche no crece en ningún ámbito y esta comprobado.

La pelea del Tachero de Boedo y el jugador de Salta

Volviendo al tema, el polémico influencer se despidió del reality en la primera gala y fue tendencia en las redes sociales.

Holder, uno de los jugadores más polémicos de Gran Hermano 2022 quedó fuera del reality en la primera gala de eliminación, -con una votación récord, el joven oriundo de Rosario abandonó la casa más famosa del país a una semana de haber comenzado el programa.

El rosarino había sido nominado por sus compañeros junto a Marcos Ginocchio, Agustín Guardis y “Alfa” Santiago, quien fue salvado por Martina Stewart Usher, en una fallida jugada de estrategia.

Luego de las 23.25 horas; Santiago Del Moro reunió a los participantes en el living para contarles que el primer eliminado del certamen era Holder, el joven que durante la semana causó mucha polémica a raíz de sus comentarios negativos.

Entonces, el rosarino se despidió de sus compañeros: “Espero que la rompan, y bueno, me tocó a mí.”, les dijo les dijo a sus compañeros mientras llevaba su valija hacia la salida de la casa.

Holder dijo: “La pasé muy bien, me encantó conocerlos a todos, me llevo algo bueno de todos, todos tienen algo bueno, fue un juego bien o mal, me divertí, hice lo que pude y no me arrepiento.

Me voy con la cabeza en alto. Sigan jugando limpio o sucio, como ustedes quieran, disfruten la casa”, agregó más adelante, Tomás, que se fue de la casa con el 59,40 por ciento de los votos.

Apenas se conoció la eliminación de Tomás Holder, el participante se volvió tendencia en Twitter donde los usuarios celebraron su salida entre comentarios y memes.