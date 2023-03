Récord de calor en CABA y decretan Alerta Roja

Hoy se vivió uno de los días más calurosos como no sucedía hace más de 70 años en la Ciudad de Buenos Aires, con una térmica arriba de los 41 grados.

Luego de los informes del Servicio Meteorológico Nacional, en donde hoy la temperatura llego a los 38,1 grados a las 16 horas, además los vecinos y vecinas de la ciudad, tuvieron que soportar el fin de semana la noche más cálida de los últimos 60 años.

Se advierte que las altas temperaturas, pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, o con enfermedades crónicas.

En el dia de ayer, el Ministerio de Salud sugirió especial cuidado con personas mayores, bebés, niños y niñas, personas embarazadas y en lactancia, personas con alguna enfermedad crónica o con sobrepeso, personas expuestas al calor en su ambiente laboral, quienes viven en situación de calle”, entre otras.

Por otro lado, es importante destacar las recomendaciones en lugares cerrados para evitar un golpe de calor: hidratarse, tomar agua con mayor frecuencia (aun cuando no se sienta sed), y procurar siempre consumir agua segura, evitar bebidas con cafeína o con azúcar en exceso, muy frías o muy calientes.

Es positivo y muy recomendable ingerir frutas y verduras a la alimentación y evitar las comidas abundantes, tales como realizar actividad física intensa, indicó el Ministerio en un comunicado.

Además se recomienda evitar la exposición directa al sol en los horarios de mayor temperatura (de 10 a 16 horas), en especial bebés, niñas y niños pequeños. Además, es importante utilizar protección solar.

También otras de las recomendaciones, es darle mucha atención a signos como, sed intensa y sequedad en la boca, temperatura corporal mayor a 39 grados, sudoración excesiva, sensación de sofocación, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos y dolores de cabeza.

En cuanto a las personas adultas mayores, mientras dure la ola de calor insoportable en la Ciudad se sugirió no salir a la calle sin compañía y en caso de sentirse mareado o muy afectado por las altas temperaturas se debe prescindir de salir a la calle si no es necesario.

Información sobre el Golpe de Calor

Estamos hablando de un trastorno ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso (ejercicios) en altas temperaturas.

El golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y la temperatura del cuerpo alcanza los 40° C o más.

Síntomas del Golpe de Calor

Se recomienda estar alerta a los síntomas y se debe consultar al médico y tomar conductas activas, -el agotamiento por calor es un estadio previo al golpe de calor hay que reconocerlo para prevenir una situación más grave.

-Transpiración excesiva

-En los bebés puede verse la piel muy irritada por el sudor en el cuello, pecho, axilas, pliegues del codo y la zona del pañal (sudamina).

-Piel pálida y fresca

-Sensación de calor sofocante

Sed intensa y sequedad en la boca

-Calambres musculares

-Agotamiento, cansancio o debilidad

-Dolores de estómago, inapetencia, náuseas o vómitos

-Dolores de cabeza

-Irritabilidad (llanto inconsolable en los más pequeños)

-Mareos o desmayo

Situación muy grave con un Golpe de Calor

-Temperatura del cuerpo 39°C – 40°C o mayor (medida en la axila)

-Piel roja caliente y seca (se agota la transpiración)

-Respiración y frecuencia cardiaca acelerada

-Dolor palpitante de cabeza

-Alteración del estado mental y del comportamiento como: vértigos, mareos desorientación, delirios, confusión o pérdida de conocimiento

-Convulsiones

Personas más vulnerables frente a un Golpe de Calor

-Menores de 5 años y más aún los menores de 1 año

-Niños con enfermedades crónicas que pueden ser: cardíacas, renales, mentales o neurológicas y otras

-Niños con fiebre por otra causa o diarrea

-Niños que presentan obesidad o desnutrición

-Personas con la piel quemada por el sol

Prevenir el Golpe de Calor

Cuidar la hidratación y la alimentación:

-Dar el pecho a los lactantes con mayor frecuencia.

-Ofrecer a los niños abundante agua segura y jugos naturales durante todo el día

-No ofrecer bebidas con cafeína o con alto contenido en azúcar (como las gaseosas corrientes).

-No ofrecer bebidas muy frías o calientes

-No ofrecer comidas pesadas

-Reducir la actividad física en los horarios de mayor calor

-Permanecer en lugares ventilados y frescos

-Vestirlos con ropa holgada, liviana, de algodón y colores claros o, mejor, desvestirlos

-Bañarlos y mojarles el cuerpo con frecuencia.

-Proponer juegos tranquilos

-No exponerse al sol directo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Y nunca antes de cumplir 1 año de vida.

-Mantener a los niños, los mayores y las personas más vulnerables, en lugares bien ventilados, usar ventiladores o aire acondicionado (ya sea en casa o lugares públicos) cuando la temperatura ambiente es muy elevada.

-Nunca permanezca con ellos ni los deje solos dentro de un vehículo estacionado y cerrado.

Para los jóvenes y adolescentes:

-No consumir bebidas con alcohol ya que aumentan la temperatura corporal y las pérdidas de líquido, no es conveniente tomar cerveza para aliviar la sed y el calor.

-Evitar los esfuerzos físicos o actividades deportivas exigentes.

-Sentarse y descansar cuando sientan mareos o fatiga.

-Recordar las recomendaciones generales sobre la hidratación, alimentación y refrescar el cuerpo.

-Los adultos mayores y los más chicos, son muy vulnerables al calor. Cuidémoslos.