Talleres Creativos en el Museo Perlotti

Les comunicamos que ya está abierta la inscripción para participar en los talleres creativos que se realizarán en el Museo de Esculturas Luis Perlotti.

El primero es el Taller de Fanzine Origami, que tendrá lugar el viernes 27 de septiembre, de 16:00 a 17:00 horas.

Esta actividad está pensada para quienes quieran aprender a combinar la técnica del origami con la creación de fanzines, ofreciendo una experiencia única de expresión artística a través del plegado de papel y el diseño editorial.

Por otro lado, el domingo 29 de septiembre, de 16:00 a 19:00 horas, se llevará a cabo el Taller de Cerámica.

Durante esta jornada de tres horas, los participantes podrán experimentar con distintas técnicas de modelado y esmaltado, descubriendo los fundamentos de la cerámica artesanal.

Ambos talleres son ideales para quienes desean explorar nuevas formas de creatividad, tanto para principiantes como para aquellos con experiencia previa.

Las actividades están abiertas al público general, pero los cupos son limitados, por lo que se recomienda inscribirse con antelación.

Taller de Fanzine Origami

Taller para infancias de 8 a 13 años.

Viernes 27 de Septiembre de 16 a 17 horas

Cupos limitados

Materiales incluidos.

Profesora Camila Rapetti

El fanzine es una forma de publicación alternativa, caracterizada por su producción sencilla y su edición artesanal.

Es el formato elegido por muchos creadores para compartir y difundir sus obras, ideas u opiniones personales de manera libre y accesible.

Su contenido puede abordar una amplia variedad de temas, desde arte, música y cultura, hasta activismo social o reflexiones individuales.

Lo que distingue al fanzine es su espíritu autogestionado y colaborativo, permitiendo a quienes lo crean expresarse sin las limitaciones de la publicación comercial tradicional.

Su formato flexible y la posibilidad de ser producido con pocos recursos lo convierten en una herramienta ideal para quienes buscan transmitir mensajes creativos o alternativos de una forma auténtica y personal.

Además, su enfoque DIY (Do It Yourself) fomenta la experimentación tanto en el diseño como en los métodos de distribución, generando una conexión directa con la audiencia.

Taller de Cerámica Intensivo/Inicial

Taller para adultos

Domingo 29 de septiembre de 16 a 19 horas.

Profesoras Rocío Cuenca y Daniela Cesar González

Cupos limitados.

Materiales incluidos

Se invita a un taller de exploración con arcilla, donde los participantes tendrán la oportunidad de crear una pieza única empleando diversas técnicas de modelado.

Reserva Taller de Fanzini Origami

Reserva Taller de Cerámica