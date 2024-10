El enojo de Yanina Latorre con el gobierno de la ciudad

La conocida panelista Yanina Latorre expresó su indignación a través de las redes sociales, dirigiendo un fuerte reclamo al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Utilizando su cuenta en X (anteriormente Twitter), Latorre denunció una serie de cambios viales en el barrio donde posee una de sus propiedades, específicamente en Avenida de los Incas.

“Necesito que alguien del Gobierno de la Ciudad me explique por qué hicieron doble mano Avenida de los Incas de un día para el otro sin ningún tipo de aviso.

Una falta total de respeto y consideración, de repente salimos y era doble mano. Y los quilombos que nos trajo”, escribió en su mensaje, dejando en claro su frustración por la sorpresiva modificación del sentido de la avenida.

El malestar de Yanina no quedó ahí, en un segundo post, reclamó por la instalación de nuevas paradas de colectivos justo en la salida de autos de su edificio, lo que generó más inconvenientes.

“También necesito que el Gobierno de la Ciudad me explique por qué pusieron tres paradas de colectivos (80, 65, 44) en la salida de autos de mi edificio.

Además de estar infringiendo normas, nos trajo un montón de problemas. Los autos no están pudiendo salir por las colas en la parada. Espero una respuesta. Gracias”, concluyó.

Este tipo de situaciones, que afectan la cotidianidad de los vecinos, suelen generar debates sobre la planificación urbana y la comunicación de los cambios en el espacio público.

El reclamo de Latorre, más allá de su perfil mediático, refleja las preocupaciones que a veces surgen cuando las modificaciones urbanas impactan directamente en la vida diaria de los ciudadanos.

La panelista Yanina Latorre no ocultó su indignación en las redes sociales tras los cambios viales implementados en el barrio donde reside, y continuó expresando su molestia en respuesta a comentarios de sus seguidores.

En un intercambio con uno de ellos, que cuestionó la falta de aviso sobre las modificaciones en Avenida de los Incas, Latorre señaló: “Lo hubieran planificado y avisado con tiempo. Los vecinos están enloquecidos”.

De este modo, dejó claro que no solo sufre el impacto de la situación, sino que la comunidad en general se ve afectada.

Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar, un usuario le respondió con ironía: “La avenida no es tuya. Muchas explicaciones no te tienen que dar, Yani. Acomodate y listo”.

Ante este comentario, la respuesta de Latorre fue contundente: “Por infradotadas como esta así estamos. Burra. Nadie se tiene que acomodar a nada, ellos son los que laburan para nosotros, para eso votamos”.

Su respuesta refuerza su postura de que las decisiones urbanas deben tomarse considerando la voz de los vecinos y con una adecuada planificación y comunicación previa, destacando que los funcionarios trabajan para los ciudadanos y que estos tienen derecho a expresar sus preocupaciones cuando los cambios afectan su vida diaria.

Este tipo de debates, donde se enfrentan la perspectiva vecinal y las decisiones de gestión, resuenan en las redes y en las comunidades locales, poniendo de manifiesto la importancia de una buena comunicación entre las autoridades y los habitantes de la ciudad.

La reconocida Avenida Los Incas

La Avenida de los Incas es una importante arteria de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada principalmente en el barrio de Villa Devoto y que también se extiende por otros barrios como Villa del Parque y Villa Urquiza.

Su nombre rinde homenaje a la cultura incaica, una de las civilizaciones más destacadas de América del Sur.

La avenida es conocida por su conexión entre diversas áreas de la ciudad y su función como vía de tránsito, facilitando el acceso a diferentes servicios y comercios locales.

A lo largo de su recorrido, se pueden encontrar una variedad de restaurantes, tiendas y espacios recreativos, lo que la convierte en un lugar concurrido tanto por vecinos como por visitantes.

En los últimos años, la Avenida de los Incas ha sido objeto de diversas obras y modificaciones, incluyendo cambios en el sentido de circulación y la implementación de nuevas paradas de colectivo, lo que ha generado reacciones y reclamos por parte de los residentes sobre la planificación urbana y el impacto en la movilidad del barrio.

Sobre Yanina Latorre

Es una figura mediática argentina conocida principalmente por su participación como panelista en programas de televisión y por su fuerte presencia en redes sociales.

Nacida en 1969, se formó como contadora pública, pero alcanzó mayor notoriedad en los medios por su estilo polémico y frontal en debates de la farándula.

Su participación en programas como Los Ángeles de la Mañana le dio visibilidad como una de las comentaristas más filosas del espectáculo argentino.

Latorre también ha sido noticia por su vida personal, en particular por su matrimonio con el exfutbolista y comentarista deportivo Diego Latorre.

A lo largo de los años, ha estado involucrada en diversos escándalos mediáticos, pero ha logrado capitalizar su popularidad en redes sociales, donde comparte opiniones y anécdotas de su vida diaria.

Su estilo directo y sin filtros la convierte en una figura influyente tanto en televisión como en el ámbito digital.