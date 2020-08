Cementerios, estacionamientos y hasta autocine: rigen las nuevas habilitaciones en la Ciudad

Este lunes 24 de agosto comenzaron a regir nuevas habilitaciones en el territorio porteño, dentro del plan presentado hace ya más de un mes por el Gobierno de la Ciudad como salida del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) vigente desde marzo.

Desde esta jornada, se autoriza la realización de más de una decena de actividades sociales, deportivas, comerciales, de esparcimiento y hasta espirituales, como la visita al cementerio. Muchas de ellas, como esta última, eran fuertemente pedidas en las redes sociales.

Desde las redes sociales oficiales, el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta detalló en qué correspondían las nuevas habilitaciones, a menos de una semana de que venza la nueva prórroga de la cuarentena.

Los tres cementerios capitalinos (Chacarita, Flores y Recoleta) volverán a abrir sus puertas para el ingreso de seres queridos de quienes están allí enterrados. Podrán hacerlo hasta dos personas por difunto, y durante una permanencia no mayor a una hora. No obstante, se mantendrá el veto a las visitas turísticas.

Otro de los puntos destacados de la medida del Gobierno porteño tiene que ver con la reapertura de hoteles, aunque con una fuerte limitación: podrán hospedarse allí solo quienes deban someterse a un tratamiento médico.

Todos los garages y estacionamientos de la Ciudad tendrán permiso para reabrir, aunque los conductores no podrán tener compañía al momento de ingresar a los mismos, ni se podrá brindar servicio de “valet parking”.

Por su parte, la actividad de rodaje publicitario estará en condiciones de retomar la filmación de publicidades, spots o videoclips, aunque con un grupo reducido (hasta 20 personas en el set).

Desde lo social, en tanto, el Gobierno de Rodríguez Larreta sorprendió al disponer la habilitación para eventos desde los automóviles, como el autocine. Estos tendrán que hacerse en horario vespertino o nocturno siempre que sean durante días hábiles, y en fines de semana no habrá limitación horaria.

No obstante, no habrá venta de entrada en el lugar, y quienes estén en los vehículos tendrán que ser convivientes, como forma de evitar la circulación del coronavirus. Quienes se acerquen a estos puntos no podrán salir de los autos salvo para hacer sus necesidades fisiológicas, y cada vehículo tendrá que disponerse con distancia respecto al otro.

El autocine ya funciona en el Partido de San Isidro, el primero en disponer el retorno de este “clásico” de los años 1980 como la primera actividad social permitida fuera de las viviendas en los cinco meses que lleva el ASPO.